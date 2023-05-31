Первый летний лагерь "Школы 800" посещает более 190 детей из Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В нижегородской "Школе 800" открылся летний школьный лагерь дневного пребывания "Ритмы лета". Смена проходит с 5 по 16 июня включительно. Запись в лагерь была доступна как для обучающихся "Школы", так и для ребят из других образовательных учреждений. В итоге поступило 109 заявок от учеников 2-6 классов из разных школ Нижнего Новгорода, а всего на смену записалось 193 ребенка.

"Мы сознательно приняли решение принимать в летний лагерь всех желающих детей, поскольку многие хотели познакомиться со Школой, и это прекрасная возможность не только побывать в самом здании, но узнать больше о ценностях, принципах работы, ведь вся программа смены строится на базе наших ключевых задач: предоставить детям широкий спектр для развития возможностей, создать среду, в которой каждый может проявить себя, независимо от уже имеющихся навыков и умений, помочь сделать свой выбор", - рассказал директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан.

Смена лагеря заявлена как музыкальная, однако для участия в ней совсем необязательно учиться в музыкальной школе. Каждому отряду достался свой музыкальный стиль, который дети будут изучать на протяжении смены. Активности в лагере продуманы таким образом, чтобы задействовать как можно больше направлений для развития.

"За время смены участники на концерте представят свой отряд и его музыкальный стиль, разработают афиши для выступления, снимут собственные клипы, примут участие в интеллектуальном музыкальном квизе, побывают на настоящем концерте уже состоявшейся музыкальной группы. Мы составляли программу так, чтобы каждый из участников смог найти что-то интересное для себя, а также увидеть, что не бывает универсальных талантов, любую свою способность можно развивать и стать звездой. Мы хотим, чтобы за время смены каждый из детей осознал эту свою уникальность и радость быть собой и проявляться миру", - рассказала директор лагеря Алена Морозова.

Каждый день недели ребят ждет до 10 активностей в разных кружках, музыкальные зарядки, музыкальные зарядки, до 10 видов активностей в различных кружках, а еще концерты и выезды на мероприятия.

Ранее сообщалось, что ведущие специалисты в области педагогической психологии проведут встречи с нижегородскими учителями в "Школе 800".