Итоги областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения" подвели в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось подведение итогов VIII областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения". В мероприятии принял участие председатель комитета регионального парламента по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

Конкурс проходит при поддержке профильного комитета регионального парламента совместно с Нижегородским отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы". Цель конкурса – привлечение внимания студентов к проблемам экологии.

В конкурсе приняли участие студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Нижегородской области, а также аспиранты.

В 2023 году на конкурс поступило 47 работ, большинство из которых – работы студентов вузов по номинациям "Чистая страна. Экология и здоровье человека" и "Экологическое образование и просвещение как основа экологической безопасности городов. Сохранение биоразнообразия и развитие сферы экологического туризма".

Владислав Атмахов вручил победителям конкурса Почетные дипломы Председателя Законодательного Собрания и ценные подарки.

По оценке конкурсной комиссии лучшими работами признаны проекты на темы:

- "Разработка оптимальных условий получения сорбента на основе хитозана для извлечения ионов тяжелых металлов из воды" (Мария Огурцова, НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

- "Канцерогенный риск здоровью (Ирина Бакина, НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

- "Роль зеленых насаждений в повышении качества атмосферного воздуха г. Нижнего Новгорода снижении не канцерогенного риска развития заболеваемости населения" (Анжела Большакова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

- "Пространственная дифференциация природных компонентов ландшафтной катены как основа выбора стратегии природопользования в условиях антропогенного прессинга (на примере Алатырского зандра в Починковском районе Нижегородской области") (Тамара Исаченкова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

Лучшим социально ориентированным видеороликом на экологическую тему стал: "Не допустите, чтобы Ваш мир сгорел!" (Максим Ванясов, Ангелина Лычагина, Ульяна Торшина, Нижегородский филиал РАНХиГС).

"Моя работа стала одной из лучших, я изучила роль зеленых насаждений в повышении качества атмосферного воздуха города Нижнего Новгорода. На самом деле, в городе недостаточно озеленённых территорий. Исследование, которое я презентовала доказывает, что если засадить все доступные территории, то здоровье населения будет улучшаться, люди станут меньше болеть. Я даже выделила определённые свободные территории в проекте, - сказала аспирантка университета им. Н.И. Лобачевского Анжела Большакова. – Было интересно не только представить свою работу, но и посмотреть исследования других ребят. Такие конкурсы помогают задуматься о важных проблемах, связанных с экологией, на которые в обычное время не обращаешь никакого внимания. Смогла получить обратную связь от опытных коллег: депутатов, ученых, экологов, специалистов сферы экологии. Это отличный опыт".

"Впервые наш конкурс вышел за пределы Нижегородской области – поступил проект из Московского государственного университета им. Ломоносова. Это очень важная работа с молодежью, которая с каждым годом набирает обороты. Ребята предлагают новые современные решения, эволюционное идеи. С одной стороны, такие конкурсы помогают развиваться городу, региону и стране, с другой стороны, приводить экономику в новый экологический вид, а также выявить ту самую талантливую, идейную, инициативную молодёжь. Здорово, что у нас есть такие активные ребята. Благодаря подобным конкурсам и начинается наше сотрудничество с ними", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов провёл экологический урок в одной из школ Нижнего Новгорода.