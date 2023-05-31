Нижегородский НОЦ и организаторы проекта "Теория всего" проведут очередные лекции в парке "Швейцария" Общество

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и организаторы проекта "Теория всего" приглашают нижегородцев и гостей города на научно-популярные лекции в рамках фестиваля "Учись в Нижнем" в парке "Швейцария" (центр "Вега") 17 июня. Начало в 13.00. Видеотрансляция будет доступна в группе vk.com/scinn.

Для слушателей пройдут лекции "Телескоп – инструмент астронома" и "Современная академическая музыка: зачем ломать скрипки?". Первую встречу проведет лектор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Никита Капитанов, а вторую - аспирантка Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Анастасия Кожевникова.

Организаторами лектория являются Нижегородский НОЦ и совет молодых ученых Нижегородской области.

"Образование и просвещение - одна из функций Нижегородского НОЦ. На открытых бесплатных лекциях мы в простой понятной форме доносим до слушателей информацию о научных достижениях и теориях. Например, 17 июня речь пойдет о телескопе, изобретение которого позволило человечеству открыть Вселенную. Эти устройства постоянно увеличиваются в размерах, позволяют наблюдать Вселенную все детальнее, а главное, становятся все доступнее. На лекции слушатели узнают, когда появились первые телескопы, какими они бывают, где находится самый большой телескоп, зачем запускать телескопы в космос и многое другое", - отметил директор Нижегородского НОЦ, советник губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимур Халитов.

Во второй части научно-популярного лектория слушатели ознакомятся с основными тенденциями в современной академической музыке, узнают, могут ли концерты проходить вообще без музыкальных инструментов, а также станут участниками перформанса.

Стать слушателем научно-популярного лектория могут бесплатно все желающие. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://smu.timepad.ru/event/2460930/

Научно-популярные лекции "Теория всего" будут проводиться в течение всего лета.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука".

Ранее сообщалось, что серия научно-популярных лекториев пройдет в Нижнем Новгороде.