Нежилое здание загорелось в Выксе днем 13 июня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Нежилое здание загорелось в Выксе 13 июня.
Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, информация о возгорании поступило около 12:00.
Пожар возник в неэксплуатируемом здании на улице Спартака, 33.
В 12:50 пожар был локализован, а в 13:42 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 кв. м.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике.
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