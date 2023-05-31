Нежилое здание загорелось в Выксе днем 13 июня Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Нежилое здание загорелось в Выксе 13 июня.

Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, информация о возгорании поступило около 12:00.

Пожар возник в неэксплуатируемом здании на улице Спартака, 33.

В 12:50 пожар был локализован, а в 13:42 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 кв. м.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике.