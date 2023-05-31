Владислав Атмахов наградил призёров экологического конкурса Общество

Фото: НРО партии ЛДПР

Состоялось торжественное награждение победителей и призёров конкурса студенческих работ "Экология. Проблемы и решения". В нём приняли участие более 60 человек. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области, председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов поздравил ребят.

Организатор этого проекта, существующего с 2016 года, – комитет Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам, председателем которого я являюсь. В этот раз конкурс впервые вышел за пределы региона – на него поступила заявка из МГУ им. Ломоносова.

"Такие образовательные программы имеют государственное значение. Наиболее эффективные предложения воплощают в жизнь, а значит, меняют экологию планеты к лучшему. Устойчивое развитие экономики должно идти рука об руку с решением ключевых экологических вопросов. Поэтому мы продолжим делать шаги в этом направлении. Воспитывать поколение, которое умеет заботиться о природе, важно уже сейчас", - сказал Владислав Атмахов.