Два дома, две бани и три сарая уничтожены огнем на улице Архимеда Нижнего Новгорода Происшествия

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двухквартирный жилой дом и нежилой дом, а также две бани и три хозяйственных постройки уничтожены огнем на улице Архимеда Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило 14 июня в районе 5 часов утра. Уже в начале 6 пожар был локализован огнеборцами на площади 400 кв.метров, в 05:43 ликвидировано открытое горение.

В огне погиб один человек. Самостоятельно из горящего дома эвакуировались двое. Детей нет.

В работах задействовано 55 человек личного состава, 16 единиц техники.