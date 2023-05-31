Два дома, две бани и три сарая уничтожены огнем на улице Архимеда Нижнего Новгорода

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области
Двухквартирный жилой дом и нежилой дом, а также две бани и три хозяйственных постройки уничтожены огнем на улице Архимеда Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило 14 июня в районе 5 часов утра. Уже в начале 6 пожар был локализован огнеборцами на площади 400 кв.метров, в 05:43 ликвидировано открытое горение.
В огне погиб один человек. Самостоятельно из горящего дома эвакуировались двое. Детей нет.
В работах задействовано 55 человек личного состава, 16 единиц техники.
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