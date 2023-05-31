Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Летний режим работы парка "Швейцария"
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2023 11:37  [57] Отделение Соцфонда до 1 сентября продлило пенсии по потере кормильца школьникам и студентам
14 июня 2023 10:13  [117] Корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей
14 июня 2023 10:01  [132] Почти 24 тысячи человек получили медпомощь в нижегородских "Поездах здоровья" в 2023 году
14 июня 2023 09:48  [208] Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ-2023
14 июня 2023 09:39  [147] Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске
14 июня 2023 09:03  [131] Владислав Атмахов наградил призёров экологического конкурса
13 июня 2023 18:37  [306] Нижегородский НОЦ и организаторы проекта "Теория всего" проведут очередные лекции в парке "Швейцария"
13 июня 2023 18:25  [363] Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России
13 июня 2023 18:04  [305] Итоги областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения" подвели в нижегородском Заксобрании
13 июня 2023 17:52  [623] Около 30 наград вручили медикам Нижегородской области в преддверии Дня медицинского работника
Общество

Отделение Соцфонда до 1 сентября продлило пенсии по потере кормильца школьникам и студентам

14 июня 2023 11:37  [57] Общество

Отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области автоматически продлило до 1 сентября выплату страховой и социальной пенсии по потере кормильца выпускникам образовательных организаций, достигшим возраста 18 лет, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в отделении фонда, заявление на продление пенсии в связи с таким решением подавать не нужно. Практика, введенная в 2022 году, обеспечит в 2023-м финансовой поддержкой во внеучебное время почти 1600 школьников, лицеистов, выпускников училищ и техникумов, утративших кормильца.

После 1 сентября и до достижения 23 лет молодой человек продолжит получать положенную пенсию при подтверждении факта очного поступления в колледж или вуз.

"Важно отметить, что трудовая деятельность не влияет на право получения пенсии. Главным условием для продолжения ее выплаты является наличие статуса обучающегося лица, студента. Подтверждающую справку достаточно принести в нашу клиентскую службу один раз — в начале обучения. Далее информация о студенте будет поступать в отделение Соцфонда в рамках информационного взаимодействия с учебными заведениями", — отметила управляющая отделением Социального фонда РФ по Нижегородской области Арина Садулина.

После наступления совершеннолетия получатель пенсии имеет возможность оформить ее на свой индивидуальный лицевой счет карты "Мир", написав заявление и передав его в ОСФР любым удобным способом.

Также отделение просит студентов учитывать, что перевод на заочную или вечернюю форму обучения либо же вовсе отчисление является основанием прекращения выплаты. О таких фактах необходимо оперативно уведомить СФР для предупреждения переплаты.

Контакты пресс-службы отделения СФР по Нижегородской области: 8(831)4223812. Сайт: www.sfr.gov.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph