Отделение Соцфонда до 1 сентября продлило пенсии по потере кормильца школьникам и студентам Общество

Отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области автоматически продлило до 1 сентября выплату страховой и социальной пенсии по потере кормильца выпускникам образовательных организаций, достигшим возраста 18 лет, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в отделении фонда, заявление на продление пенсии в связи с таким решением подавать не нужно. Практика, введенная в 2022 году, обеспечит в 2023-м финансовой поддержкой во внеучебное время почти 1600 школьников, лицеистов, выпускников училищ и техникумов, утративших кормильца.

После 1 сентября и до достижения 23 лет молодой человек продолжит получать положенную пенсию при подтверждении факта очного поступления в колледж или вуз.

"Важно отметить, что трудовая деятельность не влияет на право получения пенсии. Главным условием для продолжения ее выплаты является наличие статуса обучающегося лица, студента. Подтверждающую справку достаточно принести в нашу клиентскую службу один раз — в начале обучения. Далее информация о студенте будет поступать в отделение Соцфонда в рамках информационного взаимодействия с учебными заведениями", — отметила управляющая отделением Социального фонда РФ по Нижегородской области Арина Садулина.

После наступления совершеннолетия получатель пенсии имеет возможность оформить ее на свой индивидуальный лицевой счет карты "Мир", написав заявление и передав его в ОСФР любым удобным способом.

Также отделение просит студентов учитывать, что перевод на заочную или вечернюю форму обучения либо же вовсе отчисление является основанием прекращения выплаты. О таких фактах необходимо оперативно уведомить СФР для предупреждения переплаты.

Контакты пресс-службы отделения СФР по Нижегородской области: 8(831)4223812. Сайт: www.sfr.gov.ru