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Общество

Участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 21 августа

14 июня 2023 12:36  [83] Общество

Движение транспорта на участке улицы Пушкина – от переулка Плодовый до пожарного проезда к зданию телецентра на улице Белинского, 9А будет перекрыто до 23.59 21 августа.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, перекрытие связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

"На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок площади Минина и Пожарского будет закрыт для транспорта в период 7-15 июня.

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Теги:
Транспорт
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