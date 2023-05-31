Участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 21 августа

Движение транспорта на участке улицы Пушкина – от переулка Плодовый до пожарного проезда к зданию телецентра на улице Белинского, 9А будет перекрыто до 23.59 21 августа.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, перекрытие связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
"На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что участок площади Минина и Пожарского будет закрыт для транспорта в период 7-15 июня.
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