Выставку "До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса" посетили более 34 тыс. человек Общество

Фото: Юрий Горячев

В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде завершила работу выставка "До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса", организованная вместе с благотворительным фондом "ОМК-Участие" и Музеем истории Выксунского металлургического завода. Генеральным партнером выставки стала Объединенная металлургическая компания.

За время работы выставки – с 10 марта по 4 июня – с ней ознакомились 34 814 посетителей.

В экспозиции были представлены произведения 18 современных художников из России и зарубежья, работавших в нижегородской Выксе с момента создания там в 2017 году под эгидой "Выкса-фестиваля" арт-резиденции. Все авторы создавали проекты, опираясь на местный контекст - историю, археологию, мифологию и природу.

"Арт-резиденция – это своего рода "место силы". Здесь на протяжении всего года – до и после "Выкса-фестиваля" – живут и работают талантливые художники из разных уголков мира. Они активно общаются с местными жителями, изучают город, устраивают мастер-классы, делятся своим мастерством, рассказывают, в какой технике работают и обучают этой технике всех желающих. Как результат, картины, составляющие творческое наследие "Выкса фестиваля", доступное сегодня для всех желающих", – отметила Ирина Седых, председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие".

Совместный проект фонда "ОМК–Участие" и Арсенала традиционно учел потребности самых разных зрителей и уделил большое внимание инклюзивной составляющей выставки. Перед входом в экспозицию размещались дополнительные материалы, которые можно было взять с собой: тексты "простыми словами"; кураторский текст, напечатанный шрифтом Брайля; QR-коды, с помощью которых можно было воспользоваться аудиогидом; видео на русском жестовом языке (РЖЯ). Некоторые произведения, что традиционно для нижегородского "Арсенала", были снабжены тифлокомментариями и гидом на РЖЯ (русском жестовом языке).

Серия работ команды "ТОЙ" была дополнена тактильной графикой на специальном стенде для комфортного тактильного осмотра. Несколько дополнительных комплектов графики были подготовлены для групповых экскурсий. А рядом с работами художника Себастьяна Риффо располагались тактильные объекты – настоящая печная дверца и образец природной руды.

"В рамках инклюзивной работы по выставке мы провели серию адаптированных экскурсий с заданиями и материалами визуальной поддержки для молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также занятия регулярного клуба "Простые разговоры" для ребят с ментальными особенностями. В экспозиционном пространстве выставки мы рисовали, делали скульптуры из воздушного пластилина и пробовали ткать. Состоялись экскурсии и для незрячих посетителей. Некоторые наши постоянные гости программы бывали в Выксе, а кто-то там родился, поэтому одна из таких экскурсий превратилась в теплую беседу с обменом впечатлениями", – прокомментировала Дарья Жаворонкова, специалист по инклюзивным программам "Арсенала", ведущий специалист культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.