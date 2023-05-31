Поджигатели часовни под Балахной получили условные сроки Происшествия

Поджигатели часовни под Балахной получили условные сроки, сообщает издание Pravda-nn.

В Балахнинском горсуде сегодня оглашён приговор 19-летнему Александру Гагарину и 20-летнему Илье Жижину, которые в марте 2022 года разгромили купель и сожгли часовню на святом ключе преподобного Пафнутия Балахнинского.

В последнем слове поджигатели принесли извинения верующим, а также добавили, что "это случайно получилось".

В ходе заседания судья вынесла решение об условном наказании студентов-поджигателей. Суд присудил обоим обвиняемым по 3,5 года условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что семьи хулиганов принесли извинения, передали по 120 тысяч рублей для восстановления часовни. Местные жители её восстановили.



В марте 2022 года хулиганов, уничтоживших часовню в Балахнинском районе, отправили под домашний арест.

Напомним, 30 марта в полицию поступило сообщение от жителя посёлка Большое Козино о том, что неизвестные сожгли местную часовню и повредили купель.

По горячим следам полицейские задержали двух местных жителей 18 и 19 лет. По версии следствия, вечером 29 марта нетрезвые фигуранты зашли в помещение часовни, расположенной вблизи улицы Песочной, где подожгли пол и бросили в огонь висевшие на стенах иконы. Затем они разгромили расположенную рядом купель. В результате пожара часовня полностью сгорела.