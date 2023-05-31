Врач-андролог перечислил симптомы развития смертельно опасных болезней у человека Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Врач-андролог Марк Гадзиян перечислил симптомы развития смертельно опасных болезней у человека, сообщают "Народные Новости".

Так, насторожить должны такие необычные проявления, как утренний кашель. Причем, отмечает врач, он может быть не только у заядлых курильщиков, но и у некурящих.

Кроме того, нужно обратить внимание на частые головные боли в утренние часы, длительную диарею и постоянную изжогу.

Медик предупредил, что данные симптомы могут указывать на развитие сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний у человека. Врач настоятельно рекомендует всем россиянам проходить регулярную диспансеризацию, чтобы выявить данные заболевания на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России.