Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в Нижегородской области Общество

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в Нижегородской области 23 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной площадкой ярмарки станет стадион "Нижний Новгород" (вход 7, на пересечении улиц Совнаркомовской и Бетанкура). Также работодатели представят свои вакансии в 13 центрах занятости по всему региону*. Время проведения ярмарки трудоустройства - с 10.00 до 16.00.

"Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства станет масштабным событием для нашего региона. Кадровая потребность у нижегородских предприятий сегодня очень высокая, а такое мероприятие поможет систематизировать работу по подбору персонала, а также распространить информацию о вакансиях по другим регионам", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Планируется, что на федеральном этапе ярмарки трудоустройства около 150 ключевых работодателей предложат соискателям примерно 10 тысяч вакансий из разных отраслей промышленности.

"В дополнение к традиционному очному формату пройдет восьмичасовой онлайн-марафон. Трансляция будет вестись с четырех площадок из разных уголков страны: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы. Более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда, а кандидаты смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей со всей страны", - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Марафон начнется в 7.00 по московскому времени во Владивостоке с онлайн-сессий по трудоустройству выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке. Далее в Екатеринбурге обсудят, как привлечь молодежь в нестоличные регионы, в Москве развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости. Завершится марафон в Туле, где расскажут о работе на промышленных предприятиях и о сервисах современных центров занятости.

В Нижнем Новгороде для участников ярмарки подготовлена обширная программа. Для заинтересованных в трудоустройстве кандидатов мероприятие станет возможностью на одной площадке ознакомиться с крупными предприятиями области и пройти собеседования у таких работодателей, как Горьковский автозавод, Выксунский металлургический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, Арзамасский машиностроительный завод, завод «Красное Сормово» и др.

Всем участникам мероприятия будет предложена профессиональная помощь карьерных консультантов Центра занятости населения: от составления и корректировки резюме под требования работодателей до подбора вариантов работы и развития карьеры, включая возможность пройти профессиональное обучение или переквалификацию по востребованной специальности.

Для молодых посетителей ярмарки трудоустройства предусмотрены и развлекательные мероприятия: возможность пройти виртуальные «профессиональные пробы» с применением VR-технологий от Центра опережающей профессиональной подготовки, бесплатное посещение музея спорта, расположенного на территории стадиона "Нижний Новгород", мастер-классы от ведущих спортсменов Нижегородской области по мини-футболу и баскетболу.

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в апреле на четырех площадках центров занятости в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове, Сергаче. Мероприятие посетили свыше 3 тысяч человек, 250 кандидатов успешно нашли работу.

Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях ярмарки опубликована на официальных сайтах Нижегородского центра занятости населения (http://trud-nnov.ru/) и управления по труду и занятости населения Нижегородской области (https://czn.nobl.ru/).

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации. В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости. В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".



*адреса площадок проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в муниципалитетах Нижегородской области:

- г. Арзамас, ул. Пландина, д. 25а, кадровый центр "Работа России";

- г. Балахна, пл. К.Минина, д. 1, МАУ ЦДО "Дом Москвы";

- г. Бор, ул. Интернациональная, д. 26, ЦК "Октябрь";

- г. Выкса, ул. Ульянова, д. 10, учебный центр АО "Выксунский металлургический завод";

- г. Городец, ул. Новая, д.50, кадровый центр "Работа России";

- г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 67а, кадровый центр "Работа России";

- г. Кстово, пл. Ленина, д. 2а, центральная библиотека им. А.С.Пушкина;

- г. Лысково, ул. 1-я Заводская, д. 1, кадровый центр "Работа России";

- г. Павлово, ул. Кирова, д. 58а, кадровый центр "Работа России";

- г. Саров, ул. Куйбышева, д. 19/2, кадровый центр "Работа России";

- г. Семенов, ул. Ленина, д. 12а, кадровый центр "Работа России";

- г. Сергач, п. Молодежный, д. 6, кадровый центр "Работа России";

- г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43, Уренский индустриально-энергетический техникум.