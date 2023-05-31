Более 250 нижегородских предпринимателей зарегистрировалось на цифровой платформе "Мой экспорт" Бизнес

Более 250 предпринимателей из Нижегородской области зарегистрировалось на цифровой платформе "Мой экспорт"с момента ее запуска (https://myexport.exportcenter.ru/), сообщает пресс-служба правительства региона.



"Наш бизнес продолжает осваивать новые рынки. В этом ему помогает Российский экспортный центр и наш центр поддержки экспорта. Мер поддержки много, они касаются как методической или консультационной помощи, так и финансовой составляющей работы на внешних рынках. Цифровые сервисы, в частности, платформа "Мой экспорт", упрощает навигацию по видам мер поддержки и их получение", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Предприниматели Приволжья входят в тройку лидеров по числу зарегистрированных на платформе. Рейтинг составил Российский экспортный центр. В целом в лидерах оказались Центр, Приволжье и Сибирь. Из этих округов на платформе представлено около 5000, 2700 и 1600 предпринимателей соответственно.

"Сегодня на платформе зарегистрировано более 13,5 тысячи компаний со всей страны, а общая сумма поддержки внешнеторговых сделок через цифровую экосистему составила 57,7 миллиона долларов. Закономерно, что и наибольшие объемы торговли приходятся на регионы, представленные наибольшим количеством предпринимателей. И немаловажную роль, конечно же, играет активность зарегистрированных пользователей, которые заказывают цифровые услуги", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.

Самые востребованные услуги среди пользователей - участие с господдержкой в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи и компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.

Инструкция по регистрации на платформе размещена по ссылке: https://myexport.exportcenter.ru/#modal-video-8777-2.

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") действует в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Платформа была запущена в ноябре 2020 года и предоставляет собой онлайн-доступ более чем к 100 онлайн-услугам. Это государственные меры поддержки, услуги по продвижению на внешние рынки, правовой поддержке, сопровождению экспортных поставок и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.