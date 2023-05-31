Премиум потолки от компании Loft

Натяжные потолки пользуются популярностью из-за их удобства, возможности скрывать некоторые дефекты. К потолкам такого типа премиум-класса относятся с теневым профилем и магнитными трековыми системами.

Натяжные потолки в Нижнем Новгороде премиум-уровня вы можете заказать в компании Loft. Наша компания имеет большой опыт в установке натяжных потолков. Ассортимент полотен, которые вы можете выбрать у нас, очень большой. Среди них особое место занимают потолки с теневым профилем и магнитными трековыми системами. Стоят они несколько дороже. Но и выглядят презентабельно и красиво.

Благодаря таким потолкам в интерьере комнаты сразу же появляется изюминка. Он становится особенным, стильным, привлекательным. Заказать такие потолки вы можете у нас по приемлемой цене.

Особенности премиум-потолков

Премиум-класс – это всегда дорогие материалы и современные технологии. Новинкой являются потолки с теневым профилем, которые становятся все более востребованы.

Конструкция таких потолков практически не отличается от обычного. Но есть одна особенность. По краям этого натяжного потолка крепится профиль, который создает эффект тени. Получается это за счет того, что профиль окрашивают в черный цвет.

Так получается эффект, будто потолок парит в высоте. Контраст натяжного светлого полотна и черного багета – это интересное решение, которое создает неповторимое впечатление.

Усилить эффект можно с помощью светильников. Также можно использовать светодиодную ленту по периметру потолка. Она может быть любого цвета.

Еще одно оригинальное решение – натяжные потолки с магнитными трековыми системами. Такие системы позволяют устанавливать на потолки светильники. Интенсивность свечения можно регулировать. Так что эти полотна будут особенно актуальны не только в квартире или доме, но и в офисе или любом другом коммерческом помещении.

В трековых магнитных системах светильники уже встроены. Главные их характеристики: простота монтажа, легкость замены светильников, простота обслуживания. Цветовые решения и текстуры могут быть разными.

Заказать оба вида потолков элитного сегмента вы можете в нашей компании Loft.

О нашей компании

Главным плюсом нашей компании являются приемлемые цены и широкий ценовой диапазон. Можно заказать как недорогие потолки, так и элитные.

Вариантов полотен очень много. Работаем на качество и результат. Мы успешно развиваемся и предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. Красивые натяжные потолки от Loft – это просто!

Реклама. ИП Перегудин Николай Евгеньевич. potolki-loft.ru Kra23yad5