Благотворительный марафон "Народный фронт. Все для победы!" пройдет в Нижегородской области Общество

Благотворительный марафон по сбору помощи воинам СВО "Народный фронт. Все для победы!" пройдет в Нижегородской области 15 июня, сообщают организаторы.

В прямом эфире ведущих региональных телеканалов "Волга", "Волга 24" и "ННТВ" с 13.00 до 17.00 участники проекта будут рассказывать о том, в какой помощи нуждаются бойцы сейчас, и о том, как много жители региона уже успели сделать для них.

Президентское движение "Народный фронт "За Россию" запустило федеральный проект "Народный фронт. Все для победы!" год назад, в июне 2022-го. Он призван поддерживать бойцов спецоперации.

"Нижегородцы начали помогать раньше других – первый гуманитарный конвой из Нижнего прибыл на Донбасс 27 февраля 2022 года, всего через три дня после начала спецоперации. Наш регион и сейчас – в числе самых активных помощников. Уже 90 больших гуманитарных конвоев бойцам и мирным жителям, госпиталям, детским домам в новых российских регионах отправили жители области вместе с Народным фронтом. Мы передали фронту 27 легковых автомобилей и два защитных бункера. Запросов много – наши бойцы, нуждаются в ежедневной поддержке. Приглашаем всех присоединиться к марафону помощи. Объединимся, чтобы поднять боевой дух защитникам!" - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

К прямому эфиру благотворительного марафона могут присоединиться все желающие. Во время эфира и после него можно будет перечислить средства в поддержку воинов несколькими способами:

1) отсканировать QR-код на картинке в соцсетях Народного фронта или на экране ваших телевизоров и перевести любую посильную сумму пожертвования;

2) перевести средства по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами, важно указать в назначении платежа «sbor.52».

3) поучаствовать в сборе вещей в региональном исполкоме Народного фронта в Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Почаинская, 17 Б. Уточнить актуальные потребности можно по телефону: 8(831) 218-10-82.



СПРАВКА:

За год реализации акции "Всё для победы!" в масштабах страны собрано более 6,7 млрд рублей, произведено более двух миллионов транзакций, 23 000 человек и организаций регулярно переводят средства, организовано 72 сбора, доставлено более 1500 тонн груза — это более 2000 фур.

В Нижегородской области было организовано 90 гуманитарных конвоев, отправлено 330 тонн гуманитарных грузов на сумму более 350 млн рублей. Также передано 27 автомобилей повышенной проходимости, два фортификационных бункера на отделение из 12 человек, ноутбуки, радиостанции, бензогенераторы, печки и др.