Нижегородские и свердловские проекты ПАО "Сбербанк" стали победителями Национальной премии "Наш вклад" Бизнес

"Наш вклад" – первая в России премия, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Участники Национальной премии "Наш вклад" запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

Всего на Премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор успешно прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями. Все они стали финалистами и получили статус "Партнер национальных проектов".

Из проектов ПАО "Сбербанк":

Программа сохранения исторической памяти "Цифровой музей эвакуации"

Программа "Цифровой музей эвакуации" показала, как благодаря инновационным подходам в культурной сфере можно установить живую связь с прошлым, объединить поколения, позволив молодежи полностью погрузиться в историю, понять и прочувствовать эмоции свидетелей Великой Отечественной войны. В рамках программы был запущен сайт музей-эвакуации.рф и создано пять цифровых проектов. Исторический чат-бот "Письма о войне" рассказывает о Свердловске времен войны с помощью диалога в реальном времени. Интерактивная карта посвящена перемещению на Урал промышленных предприятий. VR-проект представляет собой игру, благодаря которой можно ощутить себя одним из участников эвакуации. AR-приложение погружает в истории эвакуированных детей, а настольная игра "Эвакуация заводов" предлагает попробовать свои силы и поднять экономику в сложных условиях. Благодаря цифровым технологиям прикоснуться к истории России могут все желающие из любого уголка страны.

Исторический город

Программа "Исторический город" благодаря цифровым технологиям делает все это реальным. Проект предоставляет всем желающим бесплатный экскурсионно-образовательный контент. В 2021 году программа была реализована в Нижнем Новгороде. Маршрут цифровой экскурсии включает 12 исторических зданий, которые объединяет общий принцип: например, они могут находиться на главной пешеходной улице города, принадлежать одному архитектурному стилю и т.д.

Другой вариант предназначен для туристов и жителей Нижнего Новгорода, которые могут, находясь на улицах города, отсканировать QR-коды, расположенные на достопримечательностях. Ссылки ведут на интерактивные карточки объектов со сведениями об их истории. В результате за год более 12 000 человек (около 10 000 на сайте и в приложении и более 2000 отсканировавших QR-коды) побывали на цифровой экскурсии по Нижнему Новгороду. В дальнейшем планируется подключить к проекту 16 городов России.

ЗА_БЕГ ПЛЮС

Программа "За_бег плюс" нашла эффективный стимул: участники преодолевают себя и состязаются друг с другом, выполняя спортивные квесты и стремясь стать лидерами в своей лиге.

В рамках челлендж-марафона участники проводят тренировки – это может быть бег, ходьба, езда на велосипеде – и выполняют разнообразные спортивные задания (например, маршрут должен в итоге образовать силуэт животного или пролегать через исторические достопримечательности города). За пройденные квесты спортсмены-любители получают баллы. Результаты фиксируются в приложении-трекере. Задача – набрать как можно большее количество баллов и подняться в рейтинге в своей лиге. Всего лиг три: для новичков, любителей и профессионалов. Распределение происходит в результате опроса с учетом уровня физической подготовки. В 2021 году в проекте приняли участие 500 сотрудников банка из 11 городов России. Вместе они преодолели 23 000 километров, выполнив 30 квестов.

Подробнее о других проектах ПАО "Сбербанк" по ссылке: https://contenta.info/federal_campaigns/90/folders/204.

"Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит", – подчеркнул первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По словам первого вице-премьера, Премия демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны. «На этот раз в тройке лидеров – проекты по направлениям "Образование", "Демография" и "Экология". По имеющимся оценкам, совокупный объем инвестиций участников Премии в социальные проекты превысил 32 миллиарда рублей", – сообщил Андрей Белоусов.

"В номинации "Партнер года" представлено 32 организации*, которые реализовали более 60 интеграций по национальным проектам. Вместе с нами они проводили экологические акции, культурные и просветительские мероприятия, запускали научные конкурсы и онлайн-олимпиады, организовывали экскурсии на предприятия для школьников, поддерживали энтузиастов спорта, находили и распространяли лучшие практики активного долголетия. Многие из них подключились к всероссийским акциям по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вовлекали в реализацию национальных проектов своих сотрудников и волонтеров, поддерживали наши медиапроекты и рекламные кампании", – пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

52 финалиста Премии представляют некоммерческий сектор, 40 – крупный бизнес, 16 – госкорпорации и госкомпании, 7 – средний бизнес и 14 – малый бизнес. 63% проектов имеют федеральный масштаб, 37% - региональный. В топ-5 регионов по количеству реализованных компаниями - участниками Премии проектов входят: Кемеровская область (86 проектов), Ленинградская область (77 проектов), Красноярский край (75 проектов), Московская область (75 проектов), Мурманская область (74 проекта).