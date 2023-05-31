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Александр Шаронов: Нижегородская область достойно справляется со всеми трудностями, надеюсь, эта тенденция сохранится

14 июня 2023 16:28  [40] Экономика

"Нижегородская область достойно справляется со всеми трудностями, надеюсь, эта тенденция сохранится", - заявил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Александр Шаронов, обращаясь к участникам публичных слушаний по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2022 год".

"2022 год стал годом адаптации к совершенно новым вызовам для России и нашей экономики. Социально-экономическая ситуация в Нижегородской области определялась тем, как регион менялся, приспосабливался к условиям внешней среды. Нижегородской области удалось избежать резкого спада в экономике и сильного падения денежных доходов населения, которые допускались в прогнозах весной прошлого года", - отметил нижегородский парламентарий.

"Благодаря усилиям региона в работе с федеральными органами власти удалось удвоить число системообразующих предприятий, входящих в федеральный перечень. Это дало возможность региональным предприятиям привлекать льготные федеральные кредиты. Большое внимание уделялось поддержке бизнеса практически по всем отраслям. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство. Беспрецедентные льготы первыми в стране в инициативном порядке мы приняли и для ИТ-отрасли, которая претерпела глобальные изменения в прошлом году", - подчеркнул председатель профильного комитета Законодательного собрания.

"На мой взгляд, исполнение областного бюджета можно оценить, как хорошее. Поступления по налогу на прибыль в прошлом году составили 79,8 млрд рублей, это на 16,3% больше уточненного годового плана и на 20,4% больше поступлений 2021 года. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 67,9 млрд рублей, что на 7,7% выше годового плана и на 16,7% выше поступлений 2021 года», - продолжил парламентарий.
«Успешное исполнение бюджета подтверждается и улучшением позиции региона в инвестиционном рейтинге страны. За предыдущие четыре года – в 2022 году мы поднялись на 5-е место с 70-го. Для Нижегородской области это исторический рекорд за время существования рейтинга! Это свидетельствует о том, что Нижегородская область достойно справляется со всеми трудностями. Надеюсь, в текущем 2023 году эта тенденция сохранится", - заключил Александр Шаронов.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Общественные слушания
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