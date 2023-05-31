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Общество

Главное управление Минюста России по Нижегородской области проведет День бесплатной юридической помощи

14 июня 2023 17:12  [91] Общество

Главное управление Минюста России по Нижегородской области проведет День бесплатной юридической помощи 22 июня с 10.00 до 13.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, д.46 (1 этаж, кабинет 115). Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

Прием населения будет осуществляться по вопросам:

- получения бесплатной юридической помощи в Нижегородской области;

- истребования личных документов с территории иностранных государств;

- проставления апостиля на официальных российских документах;

- деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС;

- государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций;

- трудоустройства на государственную гражданскую службу в Главное управление Минюста России по Нижегородской области;

- деятельности ГУФСИН России по Нижегородской области и ГУФССП России по Нижегородской области;

- предоставления сведений из Федерального регистра нормативных правовых актов Нижегородской области.

Запись на прием осуществляется с 13 по 19 июня с 9.00 до 17.00 по телефону: 8 (831) 224-86-18 доб. 214, 215, 216, 314, 318.

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Теги:
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