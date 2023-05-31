Новая дорожная разметка на улице Коминтерна помогла решить проблему с пробками Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, после нанесения новой дорожной разметки значительно уменьшились пробки на улице Коминтерна.

Речь идет об участке дороги на подъезде к центру Сормовского района со стороны Московского шоссе.

Благодаря принятым мерам длина третьей полосы для движения транспорта, поворачивающего на улицу Культуры, увеличилась на 170 метров.

В "Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода" отмечают, что дорожная ситуация в районе центра Сормова улучшилась, заторов на улице Коминтерна стало меньше, увеличилась безопасность движения.

"До изменений в организации дорожного движения в вечерний час пик водители, двигаясь по улице Коминтерна в сторону центра Сормова, попадали в серьезный затор. Две полосы для движения транспорта не справлялись с большим количеством транспорта. Третья - для поворота налево в центре Сормова начиналась от перекрестка с улицы Белозерской, но её длины не хватало, тем более, что поток транспорта, поворачивающий налево, после открытия путепровода через железнодорожные пути на улице Циолковского значительно возрос", - отметили специалисты ЦОДД.

Специалистами с помощью изменения дорожной разметки были уменьшены заторовые ситуации в Московском и Сормовском районах города. Применение подобных мер в городе будет продолжено.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к подготовке ремонта участка улицы Ванеева в Нижнем Новгороде.