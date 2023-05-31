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Общество

Ремонт дорог в Нижнем Новгороде идет согласно графику

14 июня 2023 18:28  [103] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В этом году в Нижнем Новгороде 22 участка дорог общей протяженностью около 18 км будут приведены в порядок в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

"На эти цели по нацпроекту выделено порядка 900 миллионов рублей. Среди них есть и очень масштабные долгожданные проекты. К примеру, серьезные работы предстоят на 4-ом километре Московского шоссе, рассчитанные на два года. Кроме того, 31 участок будет отремонтирован в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" - это тоже очень важная работа, жители сами выбрали эти дороги", - отметил региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги", председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович. 

Работы на нескольких участках в нагорной части города проверила сегодня специальная комиссия в составе представителей депутатского корпуса и городской администрации. 

Капитальное обновление в рамках нацпроекта БКД ведется комплексно и включает ремонт дорожного полотна, тротуаров, обустройство газонов, нанесение разметки, установку знаков. 

Работы на объекте на улице Ярославской вышли на финишную прямую. Уже уложено новое покрытие на проезжей части площадью более 4 700 кв. м, заканчивается укладка брусчатки на тротуарах – 1 810 кв.м, установлены бортовые камни, люки колодцев заменены на современные антивандальные. Стоимость работ – порядка 18 млн рублей. 

"Работы на данном участке выполнены практически на 95%. Уложено почти 600 тонн дорожного покрытия, произведенного по новым ГОСТам, выполнено благоустройство тротуаров. Завезли растительный грунт, разровняли, в ближайшее время рабочие приступят к гидропосеву газонов. Осталось установить дорожные знаки и нанести термопластиковую разметку", - сообщил главный инженер подрядной компании "НижАвтоДорСтрой" Александр Домашенко.

Комиссия оценила еще один объект в Нижегородском районе, на котором идет ремонт, – автомобильную дорогу на улице Верхне-Печерской (от улицы Бринского до улицы Нижне-Печерской). Здесь предусмотрен  масштабный объем работ на участке протяженностью почти 1,5 км. На данный момент общая готовность составляет более 20%. Ведутся работы по снятию старого покрытия и укладке нового, замене бордюров, обустройству тротуаров и газонов. На линии участка также оборудуют пешеходные ограждения и перила, светофорные опоры на переходах, установят водоотводные лотки, заменят люки, обновят более 260 дорожных знаков, поставят три остановочных павильона. На эти цели в рамках нацпроекта выделено более 85 млн рублей. Подрядчик планирует завершить работы к 30 сентября этого года.    

Особое внимание комиссия уделила объекту в Советском районе на улице Козицкого (от улицы Ванеева до улицы Генерала Ивлева). Дорога имеет перепады высоты, уклоны, изгибы, съезды. Кроме того, по окончании работ на участке будет изменена транспортная схема – вместо одностороннего движения будет организовано двустороннее, появятся новые пешеходные переходы, оборудуют освещение, установят остановочные павильоны. На комплексный ремонт этого участка выделено более 45 млн рублей. Срок окончания работ – конец сентября.   

Как сообщил генеральный директор главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде (ГУММиД) Андрей Левдиков, в этом году по национальному проекту на 20 объектах будет проведен капитальный ремонт. А также запланированы работы на двух крупных объектах – это дорожное строительство на Московском шоссе и улице Ванеева. 

"В рабочий процесс вовлечены все профильные ведомства и службы. В ходе дорожной кампании могут произойти изменения в дорожной сети для повышения безопасности и оптимизации движения, Например, где-то надо перенести остановку или установить новые знаки, нанести разметку. Такие выезды помогают более оперативно решать возникающие вопросы, обсуждать варианты решений. Качество работ контролируется  специалистами заказчика, на этапе приемки совместно с ГИБДД выезжает комиссия нашего управления", - отметил Андрей Левдиков.  

По итогам объезда Станислав Прокопович отметил, что в целом работа на участках идет без срывов, качество и сроки соответствуют установленному графику.

"Сегодня мы осмотрели несколько объектов, которые вошли в нацпроект БКД. Пообщались с подрядчиком, проверили ход работ, обговорили рабочие моменты, сложности. В основном проблемы связаны с выносом коммуникаций – требуется много согласований с собственниками сетей. Но все вопросы решаем совместно со всеми профильными структурами, всегда находимся в контакте.  Напомню, что по решению губернатора, все крупные контракты разыгрываются в год, предшествующий работам. И подрядчики имеют возможность ознакомиться с потенциальным объектом, оценить объемы, подготовить кадры, технику, материалы. Требования к ним повышаются, и сами подрядчики стали более ответственно относиться к работе. Используемые материалы проверяются спецлабораторией как на начальной стадии, так и при приемке работ. Все объекты находятся на гарантийном сроке. Основные работы по ремонту дорог должны быть завершены к концу сентября. Контрольные выезды на объекты будем проводить в течение всей дорожной кампании", - заключил координатор партпроекта "Безопасные дороги". 

Напомним, ремонт и строительство автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения выделено как одно из приоритетных направлений в работе "Единой России", в ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.
В рамках партпроекта "Безопасные дороги" депутаты, активисты и общественные контролеры "Единой России" проводят мониторинг ремонтных и строительных работ на протяжении всей дорожной кампании.    

 

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Теги:
БКД Дороги Единая Россия
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