Более 260 нижегородцев пожертвовали свою кровь во Всемирный день донора Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках Всемирного Дня донора 262 нижегородца приняли участие в акции по сдаче крови.

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил всех жителей региона и ветеранов-доноров, которые приняли участие в донорской акции.

"Всемирный день донора – это праздник жизни. Это напоминание о том, что делиться частичкой себя можно и нужно во благо сохранения и приумножения здоровья окружающих нас людей. Поздравляю всех причастных с этим праздником!", – сказал он.

Как сообщил главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я.Климовой Сергей Чистяков, с начала 2023 года в регионе было совершено уже более 22 тысяч безвозмездных донаций цельной крови и ее компонентов. Донорами стали более 15 тысяч нижегородцев.

"Наши специалисты проводят тщательное планирование приема и распределяют потоки потенциальных доноров таким образом, чтобы обеспечить более 100 медицинских организаций на постоянной основе качественными и безопасными компонентами донорской крови. Кроме того, медики сберегают и сам потенциал донорских кадров путем разграничения приема с учетом конкретизирования фактически требующихся фенотипов крови", – отметил он.

Ранее сообщалось, что звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев.