Более двух тонн гуманитарного груза отправило НРО ЛДПР в зону СВО

Фото пресс-службы НРО ЛДПР
Более двух тонн гуманитарного груза отправило Нижегородское региональное отделение ЛДПР в зону специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи военным и мирным жителям отправилась накануне из Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба НРО ЛДПР, этот проект, направленный на поддержку российских бойцов, существует уже 10 месяцев. Его куратором в регионе является руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов. Десятая ГАЗель уже отправилась в зону СВО. Гуманитарный груз доставят координатор Чкаловского отделения ЛДПР Илья Соболев и сторонник партии Олег Хачатуров. Общий вес багажа – 2 тонны.
Как отметил Владислав Атмахов, Нижегородское региональное отделение ЛДПР объединяет неравнодушных граждан для помощи российским солдатам. "Люди приносят лекарства, еду, детские открытки, письма и вещи в штабы ЛДПР, чтобы наши партийцы доставили всё это в зону СВО", - добавил координатор НРО ЛДПР.
"Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе необходимых предметов: общественные организации, неравнодушных нижегородцев, родственников солдат и представителей ЛДПР. Всё ради Победы! С такой мощной поддержкой российская армия становится сильнее с каждым днём", - сказал Владислав Атмахов.
Подробная информация о предыдущих поездках: https://vk.com/wall-23551767_10406
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