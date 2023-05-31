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Общество

Более двух тонн гуманитарного груза отправило НРО ЛДПР в зону СВО

15 июня 2023 09:19  [67] Общество
Фото пресс-службы НРО ЛДПР

Фото пресс-службы НРО ЛДПР

Более двух тонн гуманитарного груза отправило Нижегородское региональное отделение ЛДПР в зону специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи военным и мирным жителям отправилась накануне из Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба НРО ЛДПР, этот проект, направленный на поддержку российских бойцов, существует уже 10 месяцев. Его куратором в регионе является руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов. Десятая ГАЗель уже отправилась в зону СВО. Гуманитарный груз доставят координатор Чкаловского отделения ЛДПР Илья Соболев и сторонник партии Олег Хачатуров. Общий вес багажа – 2 тонны.

Как отметил Владислав Атмахов, Нижегородское региональное отделение ЛДПР объединяет неравнодушных граждан для помощи российским солдатам. "Люди приносят лекарства, еду, детские открытки, письма и вещи в штабы ЛДПР, чтобы наши партийцы доставили всё это в зону СВО", - добавил координатор НРО ЛДПР.

"Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе необходимых предметов: общественные организации, неравнодушных нижегородцев, родственников солдат и представителей ЛДПР. Всё ради Победы! С такой мощной поддержкой российская армия становится сильнее с каждым днём", - сказал Владислав Атмахов.

Подробная информация о предыдущих поездках: https://vk.com/wall-23551767_10406

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Теги:
гуманитарная помощь ЛДПР СВО
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