Глеб Никитин рассказал про нижегородца, который после ранения вновь отправился добровольцем на СВО Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал историю нижегородца Геннадия, который в августе 2022 года ушел добровольцем в зону СВО.

По словам главы региона, мужчина с 2005 года проживает в Нижнем Новгороде, хотя вырос в Латвии с официальным статусом "негражданин", окончил Рижский авиационный институт по специальности инженер-механик.

"В сентябре получил ранение под Соледаром, попал в госпиталь и вернулся в Нижний. Восстановился после ранения и сразу принял важное решение - снова заключил контракт, но уже в составе нижегородского подразделения, встал вновь на защиту Родины.

Это небольшая, но крайне важная история про нашего земляка, для которого Нижегородская область стала малой Родиной. Пройдя первый контракт в зоне СВО, он принял решение продолжить службу именно в рядах нижегородцев. Несмотря на уже полученное ранение, вернулся в строй, к своим.

Желаю Геннадию и всем нижегородцам успехов в ратном деле! Пока наши герои пополняют ряды защитников страны, мы продолжаем заботиться об их семьях, чтобы бойцы были уверены – здесь, дома, у них крепкий тыл", - написал Глеб Никитин.

Напомним, для поступления на службу по контракту необходимо подать заявку лично, почтовым отправлением или по телефону в пункт отбора или военный комиссариат, а также через личный кабинет на официальном сайте Минобороны РФ: lkg/mil.ru или через электронный сервис "Стать добровольцем или контрактником" на едином портале государственных услуги: gosuslugi.ru.

Набор граждан для заключения контракта в Вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта — от 1 года и более.

Министерство обороны обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи.

Жители региона, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу, получат возможность трудоустроиться на предприятия области. При заключении контракта на военную службу они будут трудоустроены и от предприятия дополнительно получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. рублей на период действия контракта.

На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный — уникальный — механизм поддержки семей военнослужащих — военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.