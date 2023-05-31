Житель города Навашино лишился 5 млн рублей из-за мошенников Происшествия

В городе Навашино Нижегородской области 59-летний мужчина в результате действий мошенников лишился более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей компании и предложила работу в сфере брокерских услуг.

Во время телефонной беседы мошенница прислала потерпевшему ссылку в мессенджер и убедила сделать финансовые вложения.

Мужчина в результате перевел на указанные в ссылке номера телефонов более 5 млн рублей. После этого женщина перестала выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В нижегородском ГУ МВД в очередной раз напоминают всем жителям региона: необходимо сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми, избегать рискованных финансовых вложений в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы.