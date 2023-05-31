Инвестпортал Нижегородской области назвали одним из лучших в России Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инвестиционный портал Нижегородской области признан одним из лучших в России.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Корпорации развития Нижегородской области в рамках ПМЭФ-2023 вручили свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы.

Документ подтверждает высокий уровень сервиса организации и качества ее работы с инвесторами на территории региона. По словам замгубернатора Андрея Саносяна, повышение качества взаимодействия с инвесторами является одной из ключевых задач для региона.

"Мы системно подходим к работе над улучшением инвестиционного климата, стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса. Деятельность Корпорации развития нацелена на достижение этой цели. С одной стороны, новые проекты – это поступления в бюджет, которые мы можем направить на строительство школ, дорог, детсадов и благоустройство территорий, а с другой – новые рабочие места. В любом случае от этого напрямую зависит качество жизни в регионе", - отметил Андрей Саносян.

"За последние несколько лет Нижегородская область добилась значительного прогресса в работе с инвесторами. Уверен, что наша открытость и готовность к обмену опытом, в том числе по управлению и развитию инвестиционного портала, обязательно принесут пользу всем", - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Одно из ключевых направлений деятельности Корпорации развития — оказывать поддержку предпринимателям на всех этапах реализации их инвестпроектов в Нижегородской области. Сюда входит как консультационная поддержка по вопросам взаимодействия с органами власти, ресурсоснабжающими организациями, получение мер поддержки, подбор земельных участков, так и организация работы инвестиционного портала региона и его внутренних сервисов, позволяющих подать заявку на сопровождение, получать «обратную связь» и отслеживать процесс получения всех необходимых документов в режиме онлайн.

Напомним, чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные, консультационные, образовательные меры господдержки, узнать информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки (https://www.nn-invest.ru/ru/support/measures). Чтобы инвестору было проще адаптироваться к его функционалу, в этом же разделе размещена ссылка на видеоруководство к сервису.

Также всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии поддержки инвесторов 8-800-350-12-52, через чат-бот, встроенный в инвестпортал www.nn-invest.ru, или по номерам, указанным на портале, в разделе "Контакты".