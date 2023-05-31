Юрий Шалабаев вручил паспорта юным жителям Нижнего Новгорода Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил паспорта юным горожанам, поздравив их с этим событием.

Как сообщает пресс-служба администрации города, торжественная церемония прошла в рамках акции "Мы – граждане России!", посвященной Дню России.

Юрий Шалабаев вручил паспорта участниками российского движения детей и молодежи "Движение Первых", выразив уверенность, что ребята участвуют в этой организации "не для галочки, а, чтобы сделать наш город и регион лучше, комфортнее для людей". Он пожелал им "настойчиво и смело идти к своим целям".

Заместитель начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду, подполковник полиции Павел Сенин в свою очередь напомнил ребятам, что "паспорт не только дает вам права, на вас возлагается и большая ответственность".