"Ростелеком" организовал "Спартакиаду надежд" в Нижнем Новгороде

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”
"Ростелеком" при участии Нижегородского отделения "Российского детского фонда" выступил организатором "Спартакиады надежд" для детей, приехавших в Нижегородскую область из Донецкой и Луганской народных республик, а также для ребят из нижегородских семей участников СВО.
Спартакиада прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе "Приокский".
Школьники от семи до четырнадцати лет из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстово и Балахны участвовали в эстафетах и интеллектуальных играх. Разминку и мастер-класс по владению баскетбольным мячом для ребят провели спортсмены баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород".
Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" не раз оказывал благотворительную помощь семьям из ДНР и ЛНР, переехавшим в наш регион, а также близким бойцов СВО. Организуя "Спартакиаду надежд", компания продолжает эту традицию. Спортивный праздник — это возможность объединить и порадовать ребят, а им – подружиться, повеселиться и с пользой провести время".
Ирина Арзамаскина, председатель Нижегородского отделения "Российского детского фонда":
"Спартакиада надежд"— совместное благотворительное мероприятие фонда и компании "Ростелеком". Объединив усилия социально ответственного бизнеса и общественной организации, мы познакомили сверстников между собой и помогли ребятам проверить свои силы в спорте».
Победители "Спартакиады надежд" получили гаджеты, а все участники состязаний — призы от провайдера и детского фонда.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства социальной политики Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода.
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