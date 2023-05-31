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Общество

Инженерные классы авиастроительного профиля откроются в пяти школах Нижнего Новгорода в 2023 году

15 июня 2023 11:35  [124] Общество

Инженерные классы авиастроительного профиля откроются в пяти школах Нижнего Новгорода в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соглашения о реализации данного проекта заключили НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ПАО "ОАК" – НАЗ "Сокол" и руководители пяти школ Нижнего Новгорода – школы № 64, № 66, №118, №172 и №178. Сои подписи под документом поставили ректор НГТУ им. Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев, директор ПАО "ОАК" – НАЗ "Сокол" Владимир Семенов и руководители нижегородских образовательных учреждений.

И.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова отметила, что задача современного образования – подготовка высококвалифицированных кадров для экономики страны, и инженерные классы - флагманы технического образования в школах региона.

Ректор НГТУ им. Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев добавил, что Нижегородский политех –основной технический вуз Нижегородской области, где идет подготовка почти 85% инженерных кадров для региона, а 80% руководителей ведущих промышленных предприятий области – выпускники НГТУ. "Именно такая кооперация "школы-вузы-предприятия" обеспечивает подготовку необходимых инженерных кадров в регионе", – сказал Сергей Дмитриев.

Директор ПАО "ОАК" – НАЗ "Сокол" Владимир Семенов рассказал, что в настоящий момент порядка 35% работников предприятия молодые специалисты, и потребность в молодых кадрах остается. В заключение он добавил, совместно с НГТУ была открыта собственная кафедра "Самолето- и вертолетостроение", которая уже подготовила более 200 специалистов.

Напомним, что в 2022 году инженерные классы впервые появились в девяти школах Нижегородской области. Восемь классов судостроительного профиля открылось в учреждениях Нижнего Новгорода, г.о.г. Чкаловск и г.о. Навашинский. Еще один класс авиастроительного профиля также начал работу в школе Чкаловска.

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Теги:
НГТУ Образование Сокол
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