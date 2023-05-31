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Общество

Участок Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекроют для автомобилей до 25 июня

15 июня 2023 11:54  [89] Общество

Участок Верхне-Волжской набережной в районе дома №8 будет перекрыт для движения автомобилей с 8.00 16 до 20.00 25 июня.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, проезд закроют временно из-за ремонтных работ.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 21 августа.

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Теги:
Транспорт
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