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Общество

Сотни жалоб поступило от нижегородцев на деятельность лжеэлектриков

15 июня 2023 12:57  [142] Общество

Гарантирующему поставщику поступило сотни жалоб от нижегородцев и жителей Нижегородской области на псевдоэлектриков, сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

Пострадавшие рассказывают, что злоумышленники действуют по следующей схеме: мошенники совершают обход квартир под предлогом проверки счетчиков электроэнергии. Часто с порога начинают настойчиво уговаривать жителя поменять прибор учета за деньги, угрожая штрафами. Вводят в заблуждение, утверждая, что если не поменять счетчик, то платить придется по нормативу. Если допустить этих граждан к электросчетчику, могут сорвать пломбу.

После подписания документов, в которых указано, что житель не имеет претензий к данной организации и её представителям, а также берет на себя всю ответственность, недобропорядочные граждане демонтируют рабочий прибор учета и вместо него устанавливают технически устаревшую модель, которую по закону нельзя вводить в эксплуатацию.

"ТНС энерго НН" призывает нижегородцев быть бдительными. "Злоумышленники часто выбирают своими жертвами пожилых людей и инвалидов", - добавил собеседник агентства.

Представители "ТНС энерго НН" обращают внимание, что гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании бесплатно устанавливают интеллектуальные приборы учета. Уполномоченные подрядчики не взимают плату за приборы учета и электромонтажные работы. Замене подлежат счетчики с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя. Узнать срок поверки можно в квитанции "ТНС энерго НН": информация указана рядом с графой с номером прибора учета. Также межповерочный интервал и срок эксплуатации указан в паспорте счетчика.

Отметим, что если к вам пришли недобропорядочные граждане и настаивают на платной замене счетчика – ни в коем случае не пускайте их к прибору учета. По возможности, делайте фото лжеэлектриков, записывайте видео и обращайтесь в правоохранительные органы.

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Теги:
Мошенничество ТНС Энерго
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