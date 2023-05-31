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Общество

Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты"

15 июня 2023 13:02  [97] Общество

Нижегородская область заняла первое место среди всех регионов Российской Федерации по итогам заочного всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь.Гранты", организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает пресс-служба главы региона.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, по результатам грантового конкурса 81 проект региона признан победителем, общая сумма поддержки составит 45,2 млн рублей.

"Среди проектов, представленных нашей молодежью, - очень важные социальные инициативы. Это и поддержка военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации, их семей, раненых бойцов, проходящих лечение в госпиталях, детей Донбасса; и регулярные бесплатные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья; и проведение форума для молодежи из сел и малых городов. Молодцы, так держать! И успешной реализации ваших проектов! Благодарю Росмолодежь за поддержку!" - сказал Глеб Никитин.

Всего в конкурсе от Нижегородской области участвовало 488 молодежных проектов.

"Традиционный успех наших молодежных проектов в подобных конкурсах свидетельствует о качественной работе по подготовке и ведению грантовых заявок, а еще – о заинтересованности молодежи в развитии региона. Уверена, победители смогут реализовать свои идеи. Министерство молодежной политики и центр «Высота» продолжат поддерживать каждого участника грантового конкурса, чтобы проекты были реализованы максимально эффективно", – сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Грантовый сезон только начался, сейчас завершился первый сезон конкурса "Росмолодежь.Гранты". Он стартовал 20 марта 2023 года, сумма поддержки проектов составляет от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей. Заявки принимались до 20 апреля.

В прошлом году среди победителей по итогам форумной кампании, заочных конкурсов среди физических лиц и образовательных организаций оказалось 154 проекта Нижегородской области на общую сумму 106,642 млн рублей. Наш регион занял второе место по количеству поддержанных проектов среди субъектов Российской Федерации и третье – по общей сумме грантов.

Проекты, не получившие поддержку в рамках нынешнего конкурса, можно доработать в рамках личных консультаций. Участники смогут направить обновленные проекты на всероссийские молодежные форумы, на которых будет возможность получить грантовую поддержку от Росмолодежи.

Подробную информацию и консультационную поддержку можно получить в министерстве молодежной политики Нижегородской области, а также у сотрудников офиса «Молодежное проектирование» центра «Высота» и на информационных ресурсах: в официальном паблике "Молодежь Нижегородской области" и Telegram-канале для грантополучателей "Драйверы роста".

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Теги:
Гранты Молодежь
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