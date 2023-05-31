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Общество

Эпидрасследование начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей

15 июня 2023 13:21  [100] Общество

Эпидемиологическое расследование начато в лагере "Лазурный" Нижегородской области в связи с массовым ухудшением здоровья детей, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В частности, специалисты Роспотребнадзора уже приступили к осмотру, а также проводят медицинское наблюдение детей, отдыхающих в лагере, и персонал.

Несколько детей из оздоровительного лагеря "Лазурный", расположенного в Выксунском районе региона, обратились к сотрудникам лагеря в связи ухудшением самочувствия.

Стоит отметить, что лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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Теги:
больницы Дети Роспотребнадзор
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