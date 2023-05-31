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Бизнес

ПСБ поддержит развитие импортозамещения в Удмуртии

15 июня 2023 13:40  [75] Бизнес

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума  подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие и развитие отношений по вопросам импортозамещения на территории Удмуртии.

В частности, ПСБ обеспечит внедрение и реализацию специальных финансовых продуктов и инструментов, необходимых для создания и расширения импортозамещающих производств в республике. ПСБ также примет участие в инвестиционных проектах и программах, направленных на поддержку предпринимателей региона, занимающихся импортозамещением.

"Перед регионами и российскими производственными предприятиями сейчас стоят задачи создания и наращивания выпуска импортозамещающей продукции. ПСБ как универсальный кредитно-финансовый институт всесторонне помогает в достижении амбициозных задач по организации выпуска отечественной продукции. В рамках соглашения мы будем готовы предложить финансовые инструменты для локализации импортозамещающих производств в республике, что создаст дополнительные возможности для обеспечения финансирования в такие инвестпроекты", - прокомментировал Петр Фрадков.

"Удмуртия продолжает оставаться одним из лидеров в округе по уровню промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса, но при этом, что важно, доля гражданской продукции в ОПК республики не снижается. И у наших предприятий есть планы по дальнейшему наращиванию этого показателя, в первую очередь, за счет выпуска импортозамещающей продукции. Поэтому развитие совместных договоренностей с ПСБ даст нам возможность укрепить это направление работы, сделать более доступными меры поддержки и финансовые инструменты для предпринимателей республики", – сказал Александр Бречалов.

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Теги:
ПСБ
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