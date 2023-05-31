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Бизнес

Премию "Росинфра" вручили в ходе ПМЭФ-2023 трем нижегородским проектам ГЧП

15 июня 2023 14:02  [45] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородских проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) получили премию "Росинфра" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, на церемонии вручения присутствовали заместители губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и Андрей Саносян.  

Национальный центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ определил лучшие проекты ГЧП, наиболее эффективные меры и инструменты финансовой поддержки в рамках национальной инфраструктурной премии "Росинфра". По итогам 2022 года названы лауреаты в 13 номинациях. Это значимые ГЧП-проекты в сферах ЖКХ, экологии, благоустройства, городского и магистрального транспорта, спорта, здравоохранения, общего и высшего образования.

Нижегородская область победила в трех номинациях: "Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта" за программу модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде, "Лучший проект ГЧП в сфере спорта" - за строительство ледового дворца, "Лучший проект ГЧП в сфере высшего образования и науки" - за создание ИТ-кампуса в областном центре. Проекты находятся на контроле регионального правительства, их реализацию сопровождают Корпорация развития Нижегородской области. Проектный офис стратегии развития Нижегородской области сопровождает проект по строительству ИТ-кампуса.

"Механизм ГЧП позволяет нам одновременно реализовывать сразу несколько крупных проектов развития. Все три проекта, которые отметил Национальный центр ГЧП, – уже в стадии активных работ, не на бумаге. Для нас очень ценна такая оценка от ведущего центра компетенций в сфере ГЧП в стране. Рассчитываем, что в ближайшее время результат увидят и нижегородцы", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Инвесторы, заинтересованные в реализации проектов ГЧП и концессий в регионе, могут обратиться в управление государственно-частного партнерства и концессий министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области по телефону: +7 (831-43) 9-06-62 и по адресу электронной почты: abv@minec.kreml.nnov.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером рейтинга по уровню развития ГЧП среди регионов России, составленного Минэкономразвития РФ за 2022 год. В настоящее время Корпорация развития является центром компетенций по вопросам реализации концессионных проектов в регионе, реализующим самые крупные и социально значимые на сегодняшний день инфраструктурные проекты: 13 общеобразовательных школ, ледовый дворец, модернизация трамвайной сети, создание мусоросортировочного комплекса в Арзамасе и ряд других.

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Теги:
ГЧП Инвестиции
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