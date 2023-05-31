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Бизнес

ОМК поможет детям из Выксы поступить в спортивную школу ЦСКА

15 июня 2023 14:13  [112] Бизнес
Фото: ВЭБ.РФ

Фото: ВЭБ.РФ

Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала партнером социального проекта института развития ВЭБ.РФ и футбольного клуба ЦСКА "1000 юных футболистов". Об этой инициативе и поддержке детского спорта в регионах президент группы ОМК Наталья Еремина рассказала на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня.

В рамках проекта "1000 юных футболистов" дети из разных городов России смогут поучаствовать в трехдневных мастер-классах от лучших тренеров академии футбольного клуба ЦСКА, а затем пройти отбор в детскую юношескую спортивную школу армейцев. Кроме того, наиболее отличившихся из начинающих спортсменов пригласят на матч основной команды ЦСКА, где они выйдут на поле вместе с известными футболистами. Благодаря поддержке ОМК такую возможность получат и юные футболисты из регионов, где расположены предприятия группы. В мастер-классах от футболистов ЦСКА они примут участие уже осенью.

Поддержка спорта и забота о детях - одни из важных составляющих корпоративной социальной политики ОМК. Компания поддерживает детские спортивные школы и секции в регионах, где расположены предприятия. При содействии ОМК проходят турниры единоборств, хоккейные и футбольные матчи, компания помогает строить и обновлять спортивные комплексы в малых городах. Их жители участвуют в благотворительных забегах и велопробегах, которые ОМК проводит вместе с благотворительным фондом "ОМК-Участие".

"У нас давние партнерские отношения с Российским союзом боевых искусств, и нижегородским хоккейным клубом "Торпедо", Ассоциацией гольфа России и другими. К нам в города приезжают их тренеры и спортсмены, проводят с детьми совместные тренировки и мастер-классы, дети ездят на соревнования, чтобы посмотреть и поучиться у лучших спортсменов. В проекте "1000 юных футболистов" соединили такие базовые для нашей компании ценности как заботу о детях, пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта в регионах. Мы с радостью поддержали инициативу ВЭБ.РФ и ЦСКА. Уверены, что участие в проекте поможет ребятам получить незабываемые эмоции от общения с известными футболистами и раскрыть свои лучшие качества. Возможно, для кого-то это станет опорой профессионального развития. Мы будем этому только рады", – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

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Теги:
Выкса ОМК
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