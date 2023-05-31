ГЖД провела в Нижегородской области акцию в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

15 июня представители Горьковской железной дороги совместно с ГИБДД провели акцию, приуроченную к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

На станции Толоконцево водителям рассказали о правилах безопасного пересечения железнодорожного переезда, а также раздали информационные материалы, наклейки на стекло "Остановись у переезда!". Дети же получили светоотражающие брелки.

Водители восприняли акцию с позитивом, а некоторые даже предлагали свои идеи по увеличению безопасности на железнодорожных переездах. Например, перенять опыт Московской области, где переезды были расширены до ширины проезжей части, что позволило исключить возможность возникновения пробок.

Профилактическую беседу провели и с велосипедистом, который захотел проскочить закрытый железнодорожный переезд.

Ему напомнили, что велосипед является менее устойчивым транспортом, поэтому для велосипедистов неправильное пересечение ж/д переезда ещё опаснее.

Как отметил заместитель начальника ГЖД Александр Марков, актуальность акции обусловлена высокой аварийностью на переездах. Так, за 5 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге произошло 9 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадало 7 человек, в том числе трое погибли. При этом за аналогичный период 2022 года произошло четыре ДТП, в которых пострадало два человека, в том числе один погиб.

"Как правило, 99 процентов всех дорожно-транспортных происшествий это невнимательность и игнорирование требований правил безопасности при переезде", - сказал Александр Малов.

Кроме профилактических мероприятий, для повышения безопасности ГЖД проводит ремонты переездов. В прошлом году в Нижегородской области в порядок было приведено два переезда, а на 2023 год запланирован капитальный ремонт четырёх переездов.