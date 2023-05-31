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Общество

Т Плюс провела экологическую онлайн-игру "Экоревизорро" для учащихся Дзержинского технического колледжа

15 июня 2023 15:32  [64] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" провел экологическую игру "Экоревизорро" для студентов Дзержинского технического колледжа. Ее участниками стали второкурсники связанных с электроэнергетикой специальностей, которые в следующем учебном году будут проходить производственную практику на Дзержинской ТЭЦ.

"Экоревизорро" – командная познавательная онлайн-викторина, разработанная в "Т Плюс" для повышения экологической грамотности студентов и школьников старших классов. Вопросы викторины посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, программам «Т Плюс» по сохранению природы. Участие в игре помогает учащимся обогатить свои экологические знания.

Перед началом игры модераторы – молодые специалисты "Т Плюс" рассказали будущим энергетикам о принципах устойчивого ООН, ESG-стратегии, экологических акциях и волонтерских программах "Т Плюс". Поделившиеся на четыре команды студенты находились в одной из учебных аудиторий колледжа, модераторы – в нижегородском офисе компании. Все участники игры получат памятные подарки.

Игры "Экоревизорро" проходят во всех регионах работы компании. В Нижегородской области ее первыми участниками стали студенты Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова. В дальнейшем экологические онлайн-викторины планируется проводить в других высших и средних специальных учебных заведениях региона.

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Теги:
Т Плюс
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