Правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц Бизнес

Правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц, сообщает пресс-служба главы региона.

Программа предполагает предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части процентной ставки по кредитам на финансирование проектов создания гостиниц.

"Думаю, многие замечают, что после 800-летия Нижний Новгород стал особенно интересен для туристов. И сейчас, в дни масштабных мероприятий и форумов, нам объективно не хватает номерного фонда. Рассчитываем, что новые меры поддержки позволят не только поддержать бизнес при строительстве гостиниц, но и вовлечь объекты культурного наследия и исторической среды в туристическую отрасль", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Субсидию планируется предоставлять в порядке возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату процентной ставки по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с российскими кредитными организациями.

"Субсидию смогут получить проекты по созданию гостиниц в объектах исторической среды, ОКН и выявленных ОКН до 100 номеров, а также гостиниц от «трех звезд» с номерным фондом от 25 до 100 номеров. На этот год в бюджет региона закладываем 80 миллионов рублей", - рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Получатель субсидии определяется по результатам отбора, который проводит министерство туризма и промыслов Нижегородской области. Уточнить условия отбора в Минтуре можно по телефону: 435-63-06 и электронному адресу: official@mintour.kreml.nnov.ru.



СПРАВКА:

Основные условия предоставления поддержки:

- субсидия предоставляется по кредиту, полученному по кредитному договору (соглашению), заключенному не ранее 1 января 2023 года, на срок, не превышающий срок действия договора (соглашения);

Поддержка предоставляется в размере 100% процентной ставки по кредиту, но не более размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения). При этом минимальный размер процентной ставки, уплачиваемой получателем по кредитному договору (соглашению) без учета поддержки, должен составлять не менее 3% для гостиниц в объектах исторической среды, не менее 6% - для иных гостиниц. Минимальное значение процентной ставки для гостиниц в ОКН не установлено.