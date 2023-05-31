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Экономика

ГК "Автодор" в 2023 году приступит к разработке технико-экономического обоснования проекта по развитию трассы Р-132 "Золотое кольцо"

15 июня 2023 17:05  [61] Экономика

Развитие участка трассы Р-132, который проходит по территории Смоленской области, обсудили председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Р-132 "Золотое кольцо" проходит через 11 регионов РФ. Это двухполосная федеральная дорога, которая активно используется для перевозки грузов. Большая часть легкового потока, потенциального туристического трафика, в том числе из республики Беларусь, уходит через М-1 в сторону Москвы.

В 2022 году "Автодор" уже провел предварительную оценку реализации мероприятий по развитию Золотого кольца, в том числе возможности перевода отдельных ее участков в эксплуатацию на платной основе или строительства новых участков.

В регионе уверены, что в случае расширения этой дороги до 4 полос, она будет иметь спрос, а крупный бизнес проявит интерес к этому проекту.

Р-132 имеет транспортный потенциал с учетом развития автодорог, новых территорий и туристических маршрутов в зоне тяготения. По результатам оценки выделены наиболее перспективные участки нового строительства в составе маршрута, реализация которых возможна на принципах ГЧП в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В первую очередь, речь идет об участках: М-11 "Нева" – М-1 "Беларусь", М-4 "Дон" – М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

Новый скоростной маршрут в первую очередь направлен на внутреннее развитие Российской Федерации, позволит обеспечить скоростное сообщение между регионами прохождения, сформировать условия для новых межрегиональных маршрутов, улучшить транспортные коммуникации малых городов и доступность, в том числе объектов культурного наследия, природных и историко-архитектурных достопримечательностей туристического направления "Золотое кольцо".

Ранее сообщалось, что студенты МАДИ - победители конкурса "Автодора" - протестировали укладку асфальта на М-12.

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Теги:
М-12
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