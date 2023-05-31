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Нижегородские подростки в Штабе общественной поддержки учились играть на глюкофоне

15 июня 2023 16:55  [36] Общество

Фото: Кира Мишина

Сегодня в Штабе общественной поддержки состоялся мастер-класс по игре на необычных музыкальных инструментах. Его провел Сергей Шатохин, преподаватель Нижегородского экспериментального театра NEXT.

Он показал ребятам из трудовой бригады Дома детской культуры имени А,П.Бринского специфику игры на глюкофоне, варгане, бубне. По его словам, чтобы играть на этих инструментах необязательно быть музыкантом. "Главное – слышать ритм и себя. Играть можно и на обычной линейке и даже выбивать ритм на пластиковой бутылке", - рассказал он. Подростки не только познакомились с историей инструментов, но и сами попробовали на них исполнить свои музыкальные зарисовки.

Кроме того, волонтеры-медики провели ребятам мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Подростки научились делать искусственное дыхание.

Как сообщили в Штабе, подобные мастер-классы будут проходить еженедельно. Анонсы будут размещаться на официальной странице Штаба в социальных сетях.

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Теги:
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