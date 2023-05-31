Шедевры Врубеля, Репина, Рериха и Васнецова будут выставлены НГХМ|Русское искусство в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Шедевры Врубеля, Репина, Рериха и Васнецова будут выставлены НГХМ|Русское искусство в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде 21 июня откроется выставка произведений русских художников, объединенных темой былин и сказок "Художник и сказка", где будет представлена живопись, графика, декоративно-прикладное и народное искусство и театральные костюмы.

Отметим, что в формировании экспозиции принимали участие специалисты Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Российского национального Музея музыки (Москва) и Нижегородского государственного художественного музея.

Русская народная сказка и древняя былина утвердились в русском изобразительном искусстве как самостоятельные полноправные сюжеты во второй половине XIX столетия, в первую очередь, в творчестве Виктора Васнецова. Кроме находящейся в собрании НГХМ картины Васнецова "Ковер-самолет" посетителей ждет встреча с такими известными его полотнами, как "Витязь на распутье" и "Баян" из собрания Государственного Русского музея, а также "Иван-царевич на Сером Волке", "Снегурочка" и "Царевна-лягушка" из собрания Третьяковской галереи.

Также у гостей музея будет редкая возможность увидеть полотна Николая Рериха на тему русских былин из коллекции Государственного Русского музея. Кроме того, музей предоставил для выставки в залах Дома губернатора картину Ильи Репина "Садко", большое полотно Михаила Врубеля «Тридцать три богатыря» и его же эскиз к картине "Царевна-лебедь". В экспозиции также будут представлены графические листы Ивана Билибина.

Выставка "Художник и сказка" организована в рамках национального проекта "Культура". Русский музей представляет в Нижнем Новгороде почти 100 произведений своей коллекции.

Кроме того, герои русских народных сказок неизменно занимали значимое место в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства. Произведениями скульптурной миниатюры представлены на выставке крупнейшие центры художественного фарфора Москвы и Петербурга. Игрушки, шкатулки, декоративные панно позволяют оценить своеобразие художественного решения темы сказки в творчестве ведущих мастеров палехской миниатюры, глиняной дымковской и деревянной игрушки. В экспозиции также будут представлены театральные костюмы сказочных героев.

Для посетителей выставка будет открыта до 13 августа. Билеты можно будет приобрести и по "Пушкинской карте".

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта.