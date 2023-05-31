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Спорт

"Гонка Героев" состоится 17 июня в Нижегородской области на полигоне Мулино

16 июня 2023 09:06  [94] Спорт

17 июня на полигоне Мулино в Нижегородской области пройдет первая в регионе "Гонка Героев" от крупнейшего в России организатора спортивных массовых мероприятий "Лиги Героев".

Как сообщают организаторы мероприятия, всего в масштабном забеге с препятствиями примут участие около 2000 человек. 

Любителей экстремального спорта ждет уникальная трасса длиной 9,3 км и 25 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности: "наклонные кольца", "двойное вращение", "мозаика" и другие. Пройти их необходимо только за счет силы рук, не касаясь земли. Отдельную сложность трассе добавляют преграды из воды и грязи, преодолевая которые нужно, например, проползти под сеткой или прыгнуть с высокого трамплина. Кроме того, участникам предстоит преодолеть и свои страхи: чтобы пройти препятствие "проем из шин" следует пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет подъем по канату на восьмиметровую горку "Эверест". 

Принять участие в "Гонке Героев" может любой желающий старше 18 лет в одном из трех форматов:
- индивидуально в массовом старте;
- в составе взвода из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора;
- в формате Чемпионата – забег с профессиональным судейством для тех, кто готов побороться за призовые места.

Чемпионат, в свою очередь, проводится в двух форматах. "Pro" — рассчитан на опытных спортсменов. Им необходимо без ошибок пройти все препятствия. Формат "Age" - соревнование мужчин и женщин в четырех возрастных категориях от 18 до 40+ лет. В Чемпионате примут участие 150 человек. Спортсмены, показавшие лучший результат, получат памятные кубки и денежные призы. 

"Гонка Героев" дарит уникальную возможность провести активно выходной, найти единомышленников и бросить себе вызов. Помимо полосы препятствий участников и гостей ждут спортивные и развлекательные активности от партнёров, массовая разминка, фото-зоны, зоны отдыха и восстановления. 

Генеральный партнер проекта — АО "Газпромбанк".

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте https://heroleague.ru/race/nn и в соцсетях проекта. 

Программа мероприятия:
09:00 – Открытие фан-зоны
10:40 (предварительно) – Пресс-подход
11:00 – Старт Чемпионат PRO и AGE
11:20 – Официальная церемония открытия
11:40 – Массовый старт
12:30 – Старт Корпоративных команд
13:05 – Старт Командных взводов 
14:00 – Церемония награждения Чемпионата
17:00 – Окончание мероприятия

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Теги:
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