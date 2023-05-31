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Общество

Два новых ФАПа открылись в городском округе Чкаловск

16 июня 2023 10:04  [3] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городском округе Чкаловск Нижегородской области открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта. Медучреждения, построенные по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", начали работу в селе Чистое и деревне Кузнецово.

Как сообщили в Чкаловской ЦРБ, местные жители с нетерпением ждали открытия новых ФАПов. В зоне обслуживания двух медучреждений находятся 25 населенных пунктов. Прием жителей будут вести три медицинских работника.

Главный врач центральной районной больницы Владимир Смирнов рассказал, что на оснащение новых фельдшерско-акушерских пунктов оборудованием было потрачено свыше 2,5 млн рублей. В числе закупленной медицинской техники – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородный ингалятор, биохимический анализатор крови и др.

"Медработники имеют в своем распоряжении специализированную технику, которая позволит оказать помощь пациентам с желудочно-кишечным кровотечением или острым коронарным синдромом. Кроме того, в ФАПы закуплены наборы для выполнения минитрахеостомии – хирургического вмешательства, необходимого для восстановления проходимости дыхательных путей", – добавил он.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" реализуется в Нижегородской области в 2021-2025 гг. За это время планируется построить городские поликлиники, офисы врачей общей практики и множество фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в объектах здравоохранения проводят капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что капремонт по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в Линдовской участковой больнице.

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Теги:
Здравоохранение Чкаловский г.о.
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