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Общество

Число многодетных семей в Выксе с 2007 по 2023 год увеличилось в три раза

16 июня 2023 10:43  [90] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Число многодетных семей в Выксе Нижегородской области с 2007 по 2023 год увеличилось более чем втрое. Сегодня в городе живут более 1250 таких семей. Причем более половины многодетных — семьи сотрудников выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК). Об этом президент ОМК Наталья Еремина рассказала на сессии, посвященной демографии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума - 2023.

Сессию "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" организовали общественная организация "Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева" совместно с аппаратом полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе. Участники сессии – руководители регионов, промышленных компаний и отраслевых ассоциаций. Они отметили, что принципиально демографическая ситуация в России изменится, если будет расти благополучие всех российских семей, и поделились своим опытом решения этой важнейшей задачи.

Наталья Еремина рассказала о многолетней системной работе ОМК по поддержке трудовых коллективов и социальных инвестициях компании, которые группа направляет на комплексное развитие малых городов, где расположены ее предприятия.

Сегодня все сотрудники ОМК обеспечены расширенной медицинской страховкой по программе ДМС, на заводах вводят бесплатные обеды в заводских столовых, компания увеличивает заплату сотрудникам. На крупнейшем предприятии ОМК, выксунском заводе, сотрудникам из дальних районов и соседних городов компенсирует расходы на проезд до места работы и обратно, оплачивают время, потраченное на дорогу.

На примере Выксы президент ОМК рассказала и о культурных и социальных инициативах, которые компания и фонд "ОМК-Участие" реализуют здесь уже более 15 лет. В последние годы их существенно расширили за счет крупных инфраструктурных проектов. Среди них жилищное строительство, программы развития комфортной среды и обновления коммунальной инфраструктуры, которые реализует ОМК, а также муниципалитет при финансовой и организационной поддержке группы.

"Чтобы улучшить демографию, нужны стабильная работа, развитая инфраструктура и забота о семьях. Поддерживать людей и развивать социальную сферу особенно важно в малых городах, где распложены промышленные предприятия. Мы комплексно подходим к решению этих вопросов. Забота о коллективах на предприятиях, долгосрочное планирование и социальное партнерство бизнеса и государства помогут сделать малые города современными и комфортными, городами, где хочется жить, растить детей и внуков", — отметила в ходе выступления президент ОМК Наталья Еремина.

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Теги:
Выкса ОМК
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