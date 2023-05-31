Директор нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" вручил подарки участникам СВО, проходящим реабилитацию Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда “Защитники Отечества”

В Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн состоялась встреча директора нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Андрея Жильцова с пациентами.

"Мы приехали в госпиталь навестить всех наших ветеранов, встретиться с участниками специальной военной операции, рассказать о фонде, о том, что мы рядом и готовы помочь в любой жизненной ситуации", - сказал Андрей Жильцов.

В госпитале ветеранов войн проходят лечение участники Великой отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и члены их семей, труженики тыла и ветераны труда. С прошлого года пациентами госпиталя становятся и участники специальной военной операции, которые в основном проходят здесь реабилитацию.

"Я на спецоперации с самого начала, в общей сложности в зоне боевых действий провел 12 месяцев. Сейчас на больничном, восстанавливаю силы. Сдаю анализы, лечусь, принимаю витамины, делаю массаж", - поделился пациент госпиталя, участник СВО.

О работе нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества", как выяснилось, большинство участников боевых действий уже знают.

Вопросы некоторых пациентов, озвученные в ходе встречи, представители нижегородского филиала "Защитников Отечества" уже взяли в работу.

В ходе посещения госпиталя всем пациентам вручили подарки. Встреча прошла при поддержке нижегородского Дома народного единства и партнеров фонда "Защитники Отечества".

Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открылся в Нижнем Новгороде 30 мая 2023 года. Фонд оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Еще одно ключевое направление работы фонда — помощь в оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий.

Нижегородский филиал фонда находится по адресу: Нижний Новгород, улица Славянская, 8; телефон: 8 (831) 233 33 40.