Торжественная церемония закрытия Дня молодежи пройдет 24 июня на стадионе "Нижний Новгород" Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Церемония закрытия Дня молодежи 2023 года состоится на стадионе "Нижний Новгород" 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Режиссером шоу стал Илья Авербух. Ранее он создавал гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода и 200-летия Нижегородской ярмарки, гала-концерт открытия главной площадки фестиваля "Новогодняя столица России" и иммерсивное театрализованное шоу ко Дню Победы.

"Яркая церемония на стадионе Нижнего Новгорода станет финальной точкой, подводящей итоги работы площадок Дня молодежи в 15 регионах страны. Здесь мы вместе увидим самые яркие моменты праздника от Дальнего Востока до Калининграда, расскажем значимые итоги этого праздника. День молодежи становится уже доброй традицией для всей России — не только для самой молодежи, но и для всех поколений. Это событие – поистине объединяющее нас всех. Уверена, что праздник будет становиться доброй и важной традицией как день встречи всех интересов, надежд, доброты, взаимопомощи и перспектив для поколения", – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

В церемонии закрытия примет участие молодежь со всей России.

"Зрители шоу, построенного на идее объединения энергий, познакомятся с героями поколения. Церемония покажет молодых людей, которые через любимое дело разделяют и воплощают базовые ценности страны. Молодежь – равноправные партнеры в создании новой реальности и изменения жизни к лучшему, а Нижний – точка концентрации ярких, творческих сил со всей России", - отмечают организаторы мероприятия.

Главными героями, по словам режиссера, "станут молодые люди из разных уголков страны – уверенные, с горящими глазами, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других". Это ученые, лекторы, педагоги и наставники, защитники Родины, волонтеры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России, желание творить и развиваться, делать мир вокруг себя лучше.

Ведущими церемонии станут Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. Приглашенные хедлайнеры шоу – Ramil’, Тина Кузнецова, группа "Чиж & Co", а также другие популярные артисты. Они выступят со своими хитами в новой обработке. Например, Ramil’ исполнит песню "Сияй" в дуэте с оперной певицей ​​Мариной Попандопуло.

"Празднование дня молодежи в Нижнем пройдет в лучших традициях последних лет: со смыслом, с мотивацией творить, созидать, искать новые пути. Праздник раскроет наш город для молодежи, покажет возможности для жизни и самореализации. Это полностью соответствует нашему слогану "Город, в котором чувствуешь жизнь". Если говорить об уровне проведения, то мы, как первая Молодежная столица России, задаем тренд для будущих столиц. Это большая мотивация и ответственность для нас", – отметил Олег Беркович.

Вход на церемонию закрытия свободный по регистрации. Чтобы попасть на стадион "Нижний Новгород" необходимо отправить электронную заявку на получение билета. Зрителям необходимо заполнить форму заявки по ссылке. Возрастное ограничение 6+. Заявку можно прислать до 22 июня (17:00), количество мест ограничено.

Для получения билета необходимо выбрать сектор и заполнить личные данные. На указанную почту будет отправлено подтверждение, что заявка дошла до организаторов. Заявки с опечатками или с несоответствием данных рассматриваться не будут. Если заявка одобрена (она может быть рассмотрена в течение трех дней с момента отправки) – приходит подтверждение на почту вместе с цифровым билетом и инструкцией прохода на стадион «Нижний Новгород». Выдача фактических билетов с указанием ряда и места будет производиться на гейтах – на входе – при предъявлении электронного билета, а также паспорта или свидетельства о рождении. Электронные билеты именные, не подлежат передаче третьим лицам, действуют на одно лицо. По всем вопросам (в том числе по отказу от участия как зрителя) можно обращаться по электронной почте: nn2406@reg.events.

Вход на стадион открывается в 17:00, закрытие гейтов – в 20:00. Начало церемонии закрытия на стадионе "Нижний Новгород" – 19:00, окончание шоу – 20:40. Концертная программа завершится выступлением группы "Чиж & Co" в 21:40.

Празднование Дня молодежи пройдет на двух площадках: стадионе "Нижний Новгород" и площади Минина и Пожарского. Начало программы на площади Минина и Пожарского – 12:30, начало выступления хедлайнера Димы Билана – 21:00. На протяжении фестиваля молодые люди смогут поучаствовать в интерактивных зонах по направлениям "Навстречу креативу", "Навстречу знаниям", "Навстречу новому", "Навстречу спорту", "Навстречу своему делу", "Навстречу Родине", "Навстречу карьере", "Навстречу добру". Вход на площадь свободный по предварительной регистрации на сайте – https://youthday.ru. На нем же, а также в паблике Дня молодежи 2023 в Нижнем Новгороде в социальной сети ВКонтакте можно узнать подробное расписание празднования.

Организаторами Дня молодежи 2023 года в Нижнем Новгороде выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) и правительство Нижегородской области. Стратегический партнер — Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Генеральными партнерами станут ОАО "РЖД", VK, АНО "Больше чем путешествие", департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнером проекта выступает "Норникель".

Генеральным информационным партнером Дня молодежи является АО "Первый канал". Информационные партнеры — АО "Газпром-медиа холдинг", медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа "Комсомольская правда", медиахолдинг Maer, коммуникационная группа LBL. Официальный музыкальный партнер — "Новое радио".

Программными партнерами Дня молодежи станут АНО "Россия — страна возможностей", "Росмолодежь.Добро", "Росмолодежь.Бизнес" и "Росмолодежь.Карьера", программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи, сервис "Росмолодежь.Гранты", российское общество "Знание", проект "Другое дело", арт-кластер "Таврида", всероссийский студенческий проект "Твой ход", АССК России, Институт развития интернета (ИРИ), Российские студенческие отряды, ВОД "Волонтеры-медики", "Квиз, плиз!", Ассоциация волонтерских центров и другие организации.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День молодежи прошел в десяти городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.