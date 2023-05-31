Почти 100 сотрудников больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде отмечены ведомственными наградами Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 100 сотрудников Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко за свои профессиональные достижения отмечены ведомственными наградами в преддверии Дня медицинского работника.

По информации Минздрава Нижегородской области, нагрудный знак "Отличник здравоохранения" получили шесть человек, еще восемь сотрудников удостоены благодарности министерства здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, Благодарственные письма правительства Нижегородской области получили 16 медиков, благодарность главы Нижнего Новгорода – 21 сотрудник медучреждения.

Также Почетные грамоты министерства здравоохранения Нижегородской области получили 30 человек, а еще 36 работникам вручили грамоты больницы им. Семашко.

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова поблагодарила каждого специалиста за упорный труд.

"Праздновать День медицинского работника, поздравлять и благодарить всех причастных к медицине – это добрая традиция. Каждый из вас ежедневно несет в этот мир добро, помогает приумножать здоровье и сохранять жизней тысячей нижегородцев", – отметила Галина Михайлова.

Она подчеркнула, что социальная значимость профессии медицинского работника за последние несколько лет значительно возросла, а особенное внимание и признание медики получили в период пандемии, когда система здравоохранения приняла на себя самый большой объем работы.

Также она добавила, что региональный Минздрав делает всё и заинтересован в том, чтобы как можно больше молодых людей приняли решение получить медицинское образование, а действующие специалисты – оставались в профессии.

Ранее сообщалось, что количество телемедицинских консультаций в Нижегородской области выросло в 2022 году почти на 40%.