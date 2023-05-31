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Экономика

Правительство региона и платежная система "Мир" заключили соглашение о развитии "Карты жителя Нижегородской области"

16 июня 2023 13:10  [1] Экономика
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о совместном развитии "Карты жителя Нижегородской области". Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение призвано обеспечить эффективность и доступность оказания услуг по переводу денежных средств, надежность, удобство и доступность платежных карт и иных электронных средств платежа для жителей, развитие и продвижение инновационных технологий.

"Мы планируем вместе развивать "Карту жителя Нижегородской области" на базе платежной системе "Мир". Карту можно будет использовать как банковскую, транспортную, как единую скидочную. Гости и сами нижегородцы получат дополнительные скидки по «Карте жителя» по программе лояльности системы "Мир", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Расширение числа нужных людям сервисов на «Карте жителя Нижегородской области» – органичный и вполне закономерный этап развития проекта. В большинстве крупных субъектов страны власти со временем дополняют карту новыми возможностями. В частности, мы договорились с главой региона, что в Нижегородской области интегрируем проект с программой лояльности платежной системы "Мир", чтобы держатели карт могли получать весь набор бонусов и скидок от наших федеральных партнеров. Кроме того, планируется включить в функционал карты прямые выплаты от государства для льготников", - рассказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года. Ежегодно в ПМЭФ участвуют президент РФ Владимир Путин, руководители федеральных ведомств и российских регионов, главы дипломатических миссий.

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Теги:
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