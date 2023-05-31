Олег Лавричев: "Всем верным врачебному долгу поневоле приходится быть героями" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем медицинского работника.

"Труд врачей сложно переоценить, ведь они ежедневно спасают чьи-то жизни. Много испытаний выпало на долю медработников в последние годы, но чувство долга, ответственность и профессионализм не позволяют им отступать.

В пандемию COVID-19 врачи, фельдшеры, медсестры буквально жили на работе, рискуя жизнью, самоотверженно искали пути спасения людей от неизвестной болезни. Благодаря смелости, отваге и неустанной борьбе им удалось одержать победу над вирусом и протянуть руку помощи многим странам, которые и по сей день благодарны России за поддержку и участие.

Сегодня наши медики вновь рискуют жизнью, находясь бок о бок с пациентами на передовой. Всем им, верным врачебному долгу, поневоле приходится быть героями. Поистине выбрать эту профессию можно только по велению сердца, ведь быть медицинским работником – тяжелый, но такой благородный труд!

Сердечно поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Пусть в череде ваших суетных и хлопотных будней находится время для отдыха и общения с семьей, пусть дети и внуки радуют вас своими успехами! Желаю вам крепкого здоровья, стойкости и выдержки в самые непростые моменты жизни! Все мы нуждаемся в вашем надежном плече и безгранично гордимся вами!" - говорится в поздравлении.