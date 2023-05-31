АПЗ и Княгининский университет заключили соглашение о сотрудничестве Экономика

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет) заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, речь идет о подготовке и трудоустройстве выпускников вуза на Арзамасский приборостроительный завод.

"Сегодня такое время, когда промышленные предприятия, и в первую очередь входящие в оборонно-промышленный комплекс, остро нуждаются в кадрах, в том числе и молодых, как инженерных специальностей с высшим образованием, так и рабочих профессий. Княгининский университет имеет хорошую базу подготовки специалистов. Мы с ректором уверены, что есть необходимость запускать совместные проекты, такие как прохождение практики студентов, открытие участка по сборке продукции АПЗ", - отметил заместитель гендиректора АПЗ Константин Аргентов.

Княгининский университет сегодня – единственный региональный вуз Нижегородской области. В учебном заведении на протяжении последних 20 лет идет подготовка кадров по инженерно- экономическому профилю. В вузе действует многоуровневая система, начиная с дополнительного образования для детей с 6 лет и заканчивая докто­рантурой. Всего здесь обучается 5000 студентов, а ежегодный выпуск составляет до 1000 человек, из которых в среднем 80% остаются работать на предприятиях и в организациях области.

Ранее сообщалось, что программа лояльности по привлечению кадров стартовала на АПЗ с 1 июня.